Госдеп окончательно разбил мечты Зеленского о "билете в НАТО" в ближайшем будущем

НАТО в ходе предстоящего саммита в июле не планирует приглашать Украину стать членом альянса. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 24 мая, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Он уточнил, что в ходе встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать официальному Киеву "значительную поддержку", но дальше этого в НАТО пойти не готовы.

"Мы не ожидаем, что в этот раз Украину пригласят присоединиться к альянсу", — указал представитель Госдепа.