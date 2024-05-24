Госдеп окончательно разбил мечты Зеленского о "билете в НАТО" в ближайшем будущем
Представитель Госдепа О'Брайен: Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО к саммиту в июле
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire
НАТО в ходе предстоящего саммита в июле не планирует приглашать Украину стать членом альянса. Такое заявление сделал в беседе с журналистами в пятницу, 24 мая, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
Он уточнил, что в ходе встречи на высшем уровне союзники намерены продемонстрировать официальному Киеву "значительную поддержку", но дальше этого в НАТО пойти не готовы.
"Мы не ожидаем, что в этот раз Украину пригласят присоединиться к альянсу", — указал представитель Госдепа.
К слову, ранее и генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина находится на "необратимом пути" к членству в НАТО, но стране не стоит надеяться на принятие решения к июльскому саммиту в Вашингтоне.