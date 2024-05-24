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24 мая, 16:15

Глава Минкульта заявила, что в РФ ведётся работа над фильмами о спецоперации

В России ведётся работа над фильмами о спецоперации, так Министерство культуры России продолжает активно работать с учётом запроса общества на фильмы патриотической направленности и на героизацию ветеранов СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Так, совместно с Фондом кино с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы об СВО, а в кинотеатрах показывают такие фильмы, как "Свидетель", "Позывной "Пассажир", "Донбасс. Признанный" и другие, рассказала министр.

"Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: "Я живой", "Святые из медблока", "Военкоры", "Я ушла на войну", добавила Любимова.

Режиссёр первого сериала о СВО объяснил, почему такие фильмы надо снимать сейчас
Режиссёр первого сериала о СВО объяснил, почему такие фильмы надо снимать сейчас

Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчёркивал, что для российского кинематографа, сделавшего качественный рывок вперёд за последние полтора десятилетия, настал важный момент — пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России. Такое заявление он сделал на фоне прошедшей в США церемонии вручения премии "Оскар".

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Life.ru

Александра Вишнякова
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