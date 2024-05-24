Глава Минкульта заявила, что в РФ ведётся работа над фильмами о спецоперации
В России ведётся работа над фильмами о спецоперации, так Министерство культуры России продолжает активно работать с учётом запроса общества на фильмы патриотической направленности и на героизацию ветеранов СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.
Так, совместно с Фондом кино с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы об СВО, а в кинотеатрах показывают такие фильмы, как "Свидетель", "Позывной "Пассажир", "Донбасс. Признанный" и другие, рассказала министр.
"Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: "Я живой", "Святые из медблока", "Военкоры", "Я ушла на войну", — добавила Любимова.
Напомним, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчёркивал, что для российского кинематографа, сделавшего качественный рывок вперёд за последние полтора десятилетия, настал важный момент — пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России. Такое заявление он сделал на фоне прошедшей в США церемонии вручения премии "Оскар".
Life.ru