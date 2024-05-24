Глава Минкульта заявила, что в РФ ведётся работа над фильмами о спецоперации

В России ведётся работа над фильмами о спецоперации, так Министерство культуры России продолжает активно работать с учётом запроса общества на фильмы патриотической направленности и на героизацию ветеранов СВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на министра культуры России Ольгу Любимову.

Так, совместно с Фондом кино с февраля 2023 года запущены в прокат документальные фильмы об СВО, а в кинотеатрах показывают такие фильмы, как "Свидетель", "Позывной "Пассажир", "Донбасс. Признанный" и другие, рассказала министр.

"Проводятся бесплатные показы кинокартин, созданных документальным телеканалом RT Documentary: "Я живой", "Святые из медблока", "Военкоры", "Я ушла на войну", — добавила Любимова.