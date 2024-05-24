"Тебя, моя родная, поздравляю": Участник СВО сделал сюрприз дочке на последнем звонке Боец СВО не смог приехать на выпускной к дочери, но записал для неё послание 24 мая, 17:27 Последний звонок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Likman Uladzimir

Военнослужащий записал трогательное послание прямо из зоны спецоперации для дочери, которая окончила школу в Подмосковье. Мужчина не смог присутствовать на последнем звонке девочки, но его обращение включили прямо во время мероприятия. Когда выпускница узнала родной голос, то сразу расплакалась от счастья. Кадрами делится SHOT.

Выпускница заплакала, услышав поздравление от папы, служащего в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

Анастасия окончила подольскую школу № 16. Учителя не стали её предупреждать о готовящемся сюрпризе. Девочка давно не видела папу, но всегда говорила, что у него такая работа — Родину защищать. Военнослужащий тоже очень скучает по дочери, но пока вынужден находиться на боевом задании. Чтобы порадовать её, он записал поздравительный текст всем её одноклассникам, а в конце обратился в стихах лично к дочке.

"Тебя, моя родная, поздравляю, закончила 11-ый класс. Идти всегда вперёд тебе желаю, чтоб улыбаться ярко каждый раз. Пусть в жизни все сбываются желания, всегда к победам чтоб держала путь. Осуществятся все твои мечтания, и бед чтобы не страшилась ты ничуть", — сказал военный.

Ранее фигуристка Камила Валиева показала свой последний звонок в школе, в этом году она окончила 11-й класс. 18-летняя спортсменка разместила в своём телеграм-канале кадры с мероприятия.

Авторы Татьяна Миссуми