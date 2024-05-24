В Москве подвели итоги "Судебного марафона", где участвовали пресс-службы судов 24 мая, 17:32 В Москве прошёл "Судебный марафон". Обложка © РАПСИ / Владимир Бурнов

В Москве состоялся "Судебный марафон" — одно из главных медийных событий в сфере правосудия. В нём традиционно приняли участие пресс-службы региональных судов. Итогами делится агентство РАПСИ, выступившее соорганизатором мероприятия.

"Судебный марафон" — это уникальный всероссийский проект, площадка, позволяющая рассказать о своём субъекте, о судебной системе, о её развитии, достижениях, задачах, поделиться опытом реализации различных мероприятий", — отметил начальник Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Евгений Голошумов.

На мероприятии пресс-службы представили десять видеороликов, в которых говорилось об истории судебной системы, новациях, достижениях и видных деятелях правосудия. Так, Новгородская область рассказала, что за последнее столетие стало значительно меньше дел о бандитизме, а правосудие достигло наивысшего профессионального уровня.

Ролик из Орловской области получился очень эмоциональным. Помимо прочего, в нём рассказывалось о судебных процессах по геноциду местного населения нацистскими захватчиками в ходе Великой Отечественной войны. Следователям и судьям пришлось столкнуться со свидетельствами жутких зверств фашистов.

Представители судов Амурской области поделились информацией о важнейшей новации, которая поможет вывести на новый уровень диалог судебной власти и граждан. В регионе создаётся Центр доступности правосудия, который будет работать по модели фронт-офиса, где гражданам должно быть просто и комфортно взаимодействовать с судебной властью.

Победителями "Судебного марафона – 2024" стали 1-й Западный окружной военный суд и Городецкий городской суд Нижегородской области. Военный суд был отмечен в номинации "Правосудие в объективе" за фотоработу "Отражение", а Городецкий суд был награждён в номинации "Хранители истории" за организацию виртуального музея. Жюри отметило суды Волгоградской, Самарской, Иркутской областей, а также Карачаево-Черкесии.

"Именно пресс-службы представляют собой лицо судебной системы, которое видит общество. Сегодня они выполняют архиважную задачу, которой уделяется большое внимание. Граждане должны понимать, как работают органы государственной власти, в том числе судебная система", — подчеркнул главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин.

Ранее сообщалось, что в нашей стране стартовал интерактивный проект "Россия — миру", реализованный aif.ru совместно с мультимедийными историческими парками "Россия — моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его онлайн- и офлайн-экспозиции повествуют о развитии отечественной науки и величайших достижениях наших учёных.

Авторы Татьяна Миссуми