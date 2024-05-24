В Минске по подозрению в подготовке терактов задержали двух граждан Таджикистана

В Минске в ходе специальной операции поймали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке к совершению терактов. 23-летние молодые люди планировали преступление у себя в республике, сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.

"Двое граждан Таджикистана, которым по 23 года, задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа. Они подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане", — приводит её слова ТАСС. Они уже направляются на родину.