В Минске по подозрению в подготовке терактов задержали двух граждан Таджикистана
В Минске в ходе специальной операции поймали двух граждан Таджикистана, подозреваемых в подготовке к совершению терактов. 23-летние молодые люди планировали преступление у себя в республике, сообщила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук.
"Двое граждан Таджикистана, которым по 23 года, задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа. Они подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане", — приводит её слова ТАСС. Они уже направляются на родину.
А на днях стало известно о результатах работы ФСБ России, сотрудникам которой удалось поймать жителя Биробиджана, планировавшего устроить поджог в День Победы. Преступник намеревался поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме пункт отбора на военную службу по контракту МО, но ему это не удалось. Известно, что злоумышленник действовал по заданию украинских спецслужб.
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