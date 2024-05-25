Он обязательно ответит: Раскрыты способы общения со своим ангелом-хранителем

Многие люди чувствуют, а некоторые, наоборот, не ощущают присутствие ангелов-хранителей. Даже если человек их не видит, они часто находятся рядом и оставляют знаки. Как проверить их силу и присутствие, а также установить с ними более тесный контакт, рассказала таролог Аделина Панина в беседе с "Вечерней Москвой".

Как правило сны, куда заглядывают ангелы-хранители, являются более яркими, чем обычно, и остаются в сознании человека гораздо дольше. Образы кажутся более красочными, а слова, которые произносят люди во сне, находят отклик в душе. Также ретрансляторами могут выступать дети и домашние животные, часто "залипающие" в одну точку. В присутствии ангелов им спокойно, радостно и комфортно. Ещё одним проявлением могут стать неожиданные телефонные звонки: необходимая в этот момент поддержка от знакомого может указывать на вмешательство высших сил. Даже близкие на небесах могут подкинуть случайные встречи, новые возможности и привлечь новых друзей, учителей и партнёров по жизни.

Установить контакт с ангелом и укрепить связь с ним можно через релаксацию, сны, а также заранее написанные письма. Их нужно заполнять так, будто пишешь хорошему другу, и включать информацию о семье, работе, надеждах, мечтах и целях. Сам процесс прояснит внутри вас действительно важные моменты. В конце нужно поблагодарить ангела за то, что он заботится о вас, резюмировала эксперт.