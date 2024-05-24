Водитель грузовика насмерть сбил 8-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

"На улице 1-й Машиностроения водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил ребёнка-пешехода, переходящего проезжую часть. Восьмилетний мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как водитель-неадекват чуть не убил несколько человек у музыкальной школы в подмосковной Ивантеевке. Судя по опубликованным в Сети видео, мужчина странно дёргался, таращась на прохожих безумными глазами. Не исключено, что он находился под воздействием наркотиков. Предварительно, неадекват протаранил ещё и несколько машин.