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24 мая, 18:51

Водитель грузовика насмерть сбил 8-летнего мальчика на юго-востоке Москвы

Грузовик, который сбил ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Грузовик, который сбил ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Восьмилетний мальчик погиб из-за невнимательности водителя грузовика на юго-востоке Москвы. Мужчина проехал на красный свет и задавил ребёнка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Грузовик, который сбил ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Грузовик, который сбил ребёнка. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице 1-й Машиностроения водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил ребёнка-пешехода, переходящего проезжую часть. Восьмилетний мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

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Николь Вербер
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