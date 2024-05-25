Кадыров присвоил экс-премьеру республики Хучиеву звание Героя Чечни
Глава Чечни наградил экс-председателя местного правительства Муслима Хучиева званием "Герой Чеченской Республики" за вклад в социально-экономическое развитие региона. Об этом Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале.
"Я выразил глубокие слова признательности Муслиму Магомедовичу за многолетнюю и добросовестную деятельность в качестве главы регионального кабмина. Безусловно, он внёс большой вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. За достигнутые успехи я наградил Муслима Магомедовича высшим региональным званием "Герой Чеченской Республики", — сообщил Кадыров.
Ранее Хучиев был назначен помощником председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Кадыров назвал решение о назначении бывшего премьера региона на такую высокую и ответственную должность вполне заслуженным и своевременным.
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