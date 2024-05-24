Кадыров представил Даудова на пост председателя Правительства Чечни
Магомед Даудов. Фото © wikipedia
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении экс-спикера парламента Магомеда Даудова на новую должность. Он представил его как кандидата на должность председателя правительства республики.
"Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя Правительства ЧР. Данный пост он займёт после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Он также выразил уверенность, что с учётом обширного опыта и высокого профессионализма Даудова депутаты всецело поддержат его кандидатуру.
Напомним, 15 мая стало известно, что Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы. Спустя неделю Кадыров заявил, что ему ищут работу, и даже рассказал, какую. А на днях сообщалось о других перестановках. Оказалось, что Муслим Хучиев покинул пост председателя Правительства Чечни.