Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 16:15

Кадыров представил Даудова на пост председателя Правительства Чечни

Магомед Даудов. Фото © wikipedia

Магомед Даудов. Фото © wikipedia

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении экс-спикера парламента Магомеда Даудова на новую должность. Он представил его как кандидата на должность председателя правительства республики.

"Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя Правительства ЧР. Данный пост он займёт после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Он также выразил уверенность, что с учётом обширного опыта и высокого профессионализма Даудова депутаты всецело поддержат его кандидатуру.

Новым спикером Парламента Чечни стал соратник Ахмата-хаджи Кадырова
Новым спикером Парламента Чечни стал соратник Ахмата-хаджи Кадырова

Напомним, 15 мая стало известно, что Магомед Даудов ушёл с поста спикера Парламента Чечни после девяти лет работы. Спустя неделю Кадыров заявил, что ему ищут работу, и даже рассказал, какую. А на днях сообщалось о других перестановках. Оказалось, что Муслим Хучиев покинул пост председателя Правительства Чечни.

Николь Вербер
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров