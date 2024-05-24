Кадыров представил Даудова на пост председателя Правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о назначении экс-спикера парламента Магомеда Даудова на новую должность. Он представил его как кандидата на должность председателя правительства республики.

"Я выразил уверенность, что Магомед Хожахмедович достойно справится с полномочиями председателя Правительства ЧР. Данный пост он займёт после предусмотренной законодательством процедуры утверждения в региональном парламенте", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.