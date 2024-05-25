На Украине на 60% сократят личный состав Генштаба для фронтовых подразделений
В Генштабе ВСУ анонсировали сокращение личного состава на 60%
На Украине сократят численность генерального штаба ВСУ на 60 процентов, рассказал изданию "Страна.ua" представитель Генштаба украинских войск Евгений Острянский.
По его словам, одни структуры будут расформированы, другие оптимизированы, дублирования функций не будет. Высвободившийся личный состав направят в боевые части, а также органы управления оперативного и тактического уровней. Это поспособствует ротации подразделений на фронте.
"Уволенных сотрудников отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней. Это должно позволить осуществлять ротации подразделений на фронте", — пишет издание.
Ранее сообщалось, что ряды украинской армии поредели ещё на 920 военных усилиями российской группировки войск "Восток". Помимо прочего, и без того страдающие от недостатка вооружения украинские батальоны потеряли 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 — западного производства.
Flickr / Ministryofdefenceua