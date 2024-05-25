За малиной в Егорьевск, а за черникой — в Сергиев Посад: Составлена ягодная карта Подмосковья

Подмосковье — идеальное место для сбора летних ягод, которые балуют жителей и гостей региона своим разнообразием. Больше всего вкусностей можно найти на севере и востоке области, рассказал 360.ru кандидат биологических наук Евгений Кубарев.

По словам собеседника издания, землянику лучше искать на лесных опушках в Серпухове, Пушкино, Шатуре, Егорьевске и Щёлкове. Близ двух последних городов также можно встретить малину. Ещё кустарниками со сладкой ягодой богаты Волоколамск и Дубна. А вот за брусникой лучше отправляться в хвойные леса, да поближе к болотам: она растёт в Шатуре, Егорьевске, Клину.

"Черника — наиболее распространённая ягода Московской области. Любит болота и еловые леса. Её можно собрать на границе Талдома и Дмитрова, в Сергиевом Посаде, Щёлкове, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве и Шатуре. Голубика часто растёт рядом с черникой, как правило, в заболоченных местах и на болотах. Встречается в Талдоме, Шатуре, Егорьевске", — рассказал биолог.