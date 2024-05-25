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25 мая, 00:02

Звезда "Морских дьяволов" скончалась после плановой операции

Актёр и каскадёр Александр Ковалёв скончался после плановой операции

Александр Ковалёв. Обложка © kino-teatr.ru

Александр Ковалёв. Обложка © kino-teatr.ru

Российский актёр Александр Ковалёв умер на 64-м году жизни. Звезды отечественных фильмов и сериалов не стало 22 мая, сообщила в соцсетях каскадёрская школа Ю-Stunt.

"В московской больнице после плановой операции умер Александр Ковалёв: замечательный человек, актёр, каскадёр и один из основателей и тренеров нашей школы каскадёров", — гласит публикация.

Творческий путь артиста начался ещё в 80-х годах. Всероссийская же известность пришла к Ковалёву после участия в создании таких картин, как "Дорожный патруль", "Морские дьяволы", "Действуй, Маня!" и "Пётр Великий".

Художник-концептуалист Валерий Чтак умер на 43-м году жизни
Художник-концептуалист Валерий Чтак умер на 43-м году жизни

Несколькими днями ранее также стало известно о смерти вдовы народного артиста СССР Михаила Пуговкина. Ирина Пуговкина-Лаврова была третьей супругой актёра, они поженились в 1991 году. Самой же звезды комедийных новелл Леонида Гайдая не стало в 2008 году.

Илья Пушкарев
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