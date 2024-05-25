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Регион
25 мая, 00:13

Генштаб ВСУ бьёт тревогу из-за успехов ВС РФ на Покровском направлении

В Генштабе ВСУ признали потери позиций на Покровском направлении

Украинская армия потеряла позиции на Покровском направлении восточнее села Евгеньевка. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

"РФ имеют частичный успех восточнее Евгеньевки... ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения", — указано в сообщении.

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Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что самыми сложными для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. По его словам, здесь идут самые ожесточённые бои.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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