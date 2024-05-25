Генштаб ВСУ бьёт тревогу из-за успехов ВС РФ на Покровском направлении

Украинская армия потеряла позиции на Покровском направлении восточнее села Евгеньевка. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Генштаба ВСУ.

"РФ имеют частичный успех восточнее Евгеньевки... ВСУ принимают активные меры по восстановлению утраченного положения", — указано в сообщении.

На Украине на 60% сократят личный состав Генштаба для фронтовых подразделений

На Украине на 60% сократят личный состав Генштаба для фронтовых подразделений

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что самыми сложными для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. По его словам, здесь идут самые ожесточённые бои.