Сырский назвал два самых тяжёлых для ВСУ направления
Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными для ВСУ
Самыми сложными для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, здесь идут самые ожесточённые бои.
"Самые интенсивные и жёсткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в соцсетях.
Также он отметил тяжёлую ситуацию в районе Кисловки в Харьковской области, которую ВС РФ взяли под контроль 8 мая.
Плохие новости ждут Сырского и в Харьковской области. Там солдаты ВС РФ в ходе продвижения освободили уже 49 городов и сёл. 36 из них — в Купянском районе, 13 — в северной части региона.
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