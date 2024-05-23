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Регион
23 мая, 14:49

Сырский назвал два самых тяжёлых для ВСУ направления

Сырский назвал Покровское и Кураховское направления самыми сложными для ВСУ

Самыми сложными для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, здесь идут самые ожесточённые бои.

"Самые интенсивные и жёсткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в соцсетях.

Также он отметил тяжёлую ситуацию в районе Кисловки в Харьковской области, которую ВС РФ взяли под контроль 8 мая.

Вызов для Сырского: Военный эксперт объяснил стратегическую значимость освобождения Клещеевки
Вызов для Сырского: Военный эксперт объяснил стратегическую значимость освобождения Клещеевки

Плохие новости ждут Сырского и в Харьковской области. Там солдаты ВС РФ в ходе продвижения освободили уже 49 городов и сёл. 36 из них — в Купянском районе, 13 — в северной части региона.

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Александра Вишнякова
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