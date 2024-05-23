Сырский назвал два самых тяжёлых для ВСУ направления

Самыми сложными для Вооружённых сил Украины являются Покровское и Кураховское направления. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, здесь идут самые ожесточённые бои.

"Самые интенсивные и жёсткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях", — написал он в соцсетях.

Также он отметил тяжёлую ситуацию в районе Кисловки в Харьковской области, которую ВС РФ взяли под контроль 8 мая.