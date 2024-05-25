В НАТО захотели договориться с Венгрией, чтобы не подрывать единство альянса

"Мы принимаем решения сообща в НАТО на основе консенсуса. Мы все привержены основополагающему Вашингтонскому договору, мы демонстрировали это на протяжении десятилетий. Мы способны учитывать позиции различных стран. Я абсолютно уверен, что мы найдём способ гарантировать, что мы не подрываем единство альянса и что союзники привержены коллективной обороне. Мы сможем найти прагматичные решения", — заявил Столтенберг.