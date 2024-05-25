В НАТО захотели договориться с Венгрией, чтобы не подрывать единство альянса
Столтенберг: НАТО найдёт компромисс с Венгрией и избежит подрыва единства
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / Zuma
НАТО сумеет найти компромисс с Венгрией, чтобы избежать подрыва единства альянса, сообщил британскому журналу The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы принимаем решения сообща в НАТО на основе консенсуса. Мы все привержены основополагающему Вашингтонскому договору, мы демонстрировали это на протяжении десятилетий. Мы способны учитывать позиции различных стран. Я абсолютно уверен, что мы найдём способ гарантировать, что мы не подрываем единство альянса и что союзники привержены коллективной обороне. Мы сможем найти прагматичные решения", — заявил Столтенберг.
Ранее сообщалось, что Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнёров Китая, которые помогают ей в противодействии мощи США и за это вознаграждаются инвестициями, торговыми связями и дипломатической поддержкой.