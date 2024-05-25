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Регион
25 мая, 00:44

В НАТО захотели договориться с Венгрией, чтобы не подрывать единство альянса

Столтенберг: НАТО найдёт компромисс с Венгрией и избежит подрыва единства

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / Zuma

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Обложка © ТАСС / Zuma

НАТО сумеет найти компромисс с Венгрией, чтобы избежать подрыва единства альянса, сообщил британскому журналу The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы принимаем решения сообща в НАТО на основе консенсуса. Мы все привержены основополагающему Вашингтонскому договору, мы демонстрировали это на протяжении десятилетий. Мы способны учитывать позиции различных стран. Я абсолютно уверен, что мы найдём способ гарантировать, что мы не подрываем единство альянса и что союзники привержены коллективной обороне. Мы сможем найти прагматичные решения", — заявил Столтенберг.

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Ранее сообщалось, что Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнёров Китая, которые помогают ей в противодействии мощи США и за это вознаграждаются инвестициями, торговыми связями и дипломатической поддержкой.

Анатолий Симоненко
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