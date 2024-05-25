Снижение остроты зрения и тошнота: Перечислены опасности от использования VR-очков

Использование VR-очков может пагубно отражаться на здоровье. Об этом "Вечерней Москве" рассказала кандидат медицинских наук Елизавета Краснолуцкая.

Она сообщила о соответствующих исследованиях, в которых участвовали два пациента одного возраста, одинаково проводящие время за мониторами. Первый работает в офисе, а второй играет в компьютерные игры в VR-очках. У обоих проверили остроту зрения, внутриглазное давление, состояние сетчатки.

Краснолуцкая обратила внимание на то, что особенно такие очки опасны для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, так как зрительная система в этот период только развивается. Если подолгу проводить время в VR-очках, можно "заработать" близорукость и астигматизм. Может появиться и компьютерный зрительный синдром, из-за которого возникают головные и шейные боли, сухость в глазах и ощущение, будто в них насыпали песок.

Кроме того, для глаз опасен синий спектр излучения экранов. Чем короче световая волна, тем больше энергии она несёт, а значит, больше вероятности навредить зрению. Особенно вреден для глаз синий свет с длиной волны до 500 нанометров. Из-за него острота зрения снижается без шансов на восстановление.

Резкая смена кадров в VR-очках и фокусировка на разных расстояниях увеличивают нагрузку на глаза, вызывая головокружение, тошноту и нарушение координации. У геймеров наблюдаются симптомы зрительного утомления в большей степени, чем у тех, кто работает за компьютером в офисе.

"Наши данные показывают, что виртуальная реальность требует особого внимания и осторожности, особенно при длительном использовании", — пояснила Краснолуцкая.

Она посоветовала ограничивать время, проводимое за экранами, делать перерывы раз в 20–30 минут, при этом смотреть вдаль на несколько метров, чтобы дать глазам отдохнуть. Также лучше использовать защитные очки, которые блокируют синий свет, а работать только в хорошо освещённых помещениях. Не помешает регулярно проверять зрение у офтальмолога.