Полянский: Москва и Киев пока очень далеки от продвижения к переговорам

Москва и Киев пока что очень далеки от практических шагов, которые помогли бы урегулировать конфликт, что вполне понятно, рассказал РИА "Новости" первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.

"На данном этапе мы очень далеки от какого-либо практического продвижения к переговорам, и причины этого вполне ясны", — пояснил дипломат.

В первую очередь Полянский напомнил о запрете киевских властей на любые переговоры с Россией, что было законодательно зафиксировано в конце 2022 года.