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25 мая, 03:54

На Украине закрыли дело о разгоне Майдана спецназом "Беркут"

Шевченковский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против нескольких командиров спецподразделения "Беркут", которые обвинялись в кровавом разгоне участников Евромайдана в 2014 году. Соответствующей информацией со ссылкой на итоги заседания поделилось украинское издание "Общественное".

"Обвиняемые освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности дела", — сказано в сообщении.

Напомним, что потерпевшими по делу числились около 170 человек. Скамью подсудимых же занимали экс-заместители комполка киевского "Беркута" Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, экс-командиры 3-й и 4-й рот спецподразделения Евгений Антонов и Юрий Шевченко, а также бывший глава управления общественной безопасности столичного ГУ МВД Олег Мариненко.

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Незадолго до закрытия уголовного дела ГБР Украины предъявило бывшим командирам "Беркута" новые обвинения. 29 января 2024 года их заподозрили в попытке уничтожить оружие, из которого якобы были расстреляны десятки протестующих.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Илья Пушкарев
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