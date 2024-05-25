На Украине закрыли дело о разгоне Майдана спецназом "Беркут"

Шевченковский районный суд Киева постановил закрыть уголовное дело против нескольких командиров спецподразделения "Беркут", которые обвинялись в кровавом разгоне участников Евромайдана в 2014 году. Соответствующей информацией со ссылкой на итоги заседания поделилось украинское издание "Общественное".

"Обвиняемые освобождены от ответственности в связи с истечением срока давности дела", — сказано в сообщении.