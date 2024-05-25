Столтенберг пригрозил пятой статьёй тем, кто совершит кибератаку на страну НАТО
Столтенберг: НАТО применит пятую статью договора при кибератаке на одну из стран
НАТО вправе применить пятую статью о коллективной обороне, если последует серьёзная кибератака на одну из стран-участниц, предупредил в беседе с изданием The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг. В том числе "ответочка" может ждать Москву.
"Мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", — пояснил Столтенберг.
Ранее Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса смягчить правила использования западного оружия для Украины, разрешив ВСУ наносить удары по российской территории.