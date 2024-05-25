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Регион
25 мая, 04:45

"Сильно облажаемся": В Финляндии объяснили, почему Аландские острова нужно милитаризировать

Bloomberg: Аландские острова стали главной слабостью Финляндии в НАТО

Если оставить демилитаризированными Аландские острова, они могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, рассказал Bloomberg бывший генерал-майор Вооружённых сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии национальной коалиции Пекка Товери. Этот статус территория, находящаяся у входа в Ботнический залив Балтийского моря, получила в 1856 году.

"Если у вас будут все Аландские острова, вы можете заблокировать морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. Тогда мы сильно облажаемся", — пояснил Товери.

Он заявил о необходимости закрыть российское консульство на Аландах и позволить военным Финляндии там тренироваться. Товери обратил внимание на то, что эта территория для обороноспособности страны и альянса даже важнее, чем Готланд для Швеции.

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По данным Bloomberg, 96% торговых потоков Финляндии пролегают через морские пути в ареале Аландских островов. Там же находятся главные объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе подводные кабели, через которые проходят электричество и интернет.

Ранее вступление в НАТО поставило под вопрос соглашение Финляндии с Россией о демилитаризации Аландских островов. К такому выводу пришли некоторые финские политики.

Обложка ©

Wikipedia / Jürgen Howaldt

Анатолий Симоненко
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