"Сильно облажаемся": В Финляндии объяснили, почему Аландские острова нужно милитаризировать

Если оставить демилитаризированными Аландские острова, они могут стать "ахиллесовой пятой" Финляндии и НАТО, рассказал Bloomberg бывший генерал-майор Вооружённых сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии национальной коалиции Пекка Товери. Этот статус территория, находящаяся у входа в Ботнический залив Балтийского моря, получила в 1856 году.

"Если у вас будут все Аландские острова, вы можете заблокировать морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. Тогда мы сильно облажаемся", — пояснил Товери.

Он заявил о необходимости закрыть российское консульство на Аландах и позволить военным Финляндии там тренироваться. Товери обратил внимание на то, что эта территория для обороноспособности страны и альянса даже важнее, чем Готланд для Швеции.

По данным Bloomberg, 96% торговых потоков Финляндии пролегают через морские пути в ареале Аландских островов. Там же находятся главные объекты энергетической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе подводные кабели, через которые проходят электричество и интернет.