Небензя предупредил Запад об ответе России на милитаризацию космоса
Постпред при ООН Небензя: Милитаризация космоса Западом потребует ответа от РФ
Москва предпримет меры в ответ на голосование западных стран в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) против российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Дипломат назвал сегодняшнее голосование поражением для тех, кто, как и Россия, пытается избежать милитаризации околоземной орбиты и распространения конфронтации в эту область.
"Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом", — заявил Небензя.
Постпред также напомнил, что Россия неоднократно подтверждала и подтверждает свои обязательства в этой сфере. В заключение Небензя заверил, что Москва продолжит прилагать усилия к тому, чтобы космос оставался мирным, "несмотря на агрессивный настрой США и их союзников".
Ранее Life.ru писал, что СБ ООН отклонил проект предложенной Россией резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. В Китае в связи с этим выразили разочарование. За документ проголосовали РФ, КНР, Алжир, Гайана, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор, против — США, Британия, Франция, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта. Швейцария воздержалась. Для принятия резолюции необходимо минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза.
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