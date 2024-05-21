Небензя предупредил Запад об ответе России на милитаризацию космоса

Москва предпримет меры в ответ на голосование западных стран в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) против российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Дипломат назвал сегодняшнее голосование поражением для тех, кто, как и Россия, пытается избежать милитаризации околоземной орбиты и распространения конфронтации в эту область.

"Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны. При этом Россия останется приверженной своим обязательствам в космическом пространстве в соответствии с международным правом", — заявил Небензя.

Постпред также напомнил, что Россия неоднократно подтверждала и подтверждает свои обязательства в этой сфере. В заключение Небензя заверил, что Москва продолжит прилагать усилия к тому, чтобы космос оставался мирным, "несмотря на агрессивный настрой США и их союзников".