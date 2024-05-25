Популярная в Китае блогерша из России умерла после 38 дней комы

Блогер из России Татьяна Димитриева, известная в китайских соцсетях под именем Nana, умерла в Китае после 38 дней пребывания в коме. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post .

Как сообщил муж погибшей, за ужином они выпили вина, после чего, вернувшись домой, выпили ещё алкоголя — и у девушки разболелась голова. Она приняла несколько таблеток обезболивающего, но в скором времени потеряла сознание. Муж вызвал медиков, которые доставили Татьяну в больницу, где у неё случился сердечный приступ. После него девушка впала в кому на 38 дней. 5 мая блогер скончалась, несмотря на все усилия врачей.