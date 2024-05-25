Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 06:21

Популярная в Китае блогерша из России умерла после 38 дней комы

Татьяна Димитриева. Обложка / VK / Татьяна Димитриева

Татьяна Димитриева. Обложка / VK / Татьяна Димитриева

Блогер из России Татьяна Димитриева, известная в китайских соцсетях под именем Nana, умерла в Китае после 38 дней пребывания в коме. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как сообщил муж погибшей, за ужином они выпили вина, после чего, вернувшись домой, выпили ещё алкоголя — и у девушки разболелась голова. Она приняла несколько таблеток обезболивающего, но в скором времени потеряла сознание. Муж вызвал медиков, которые доставили Татьяну в больницу, где у неё случился сердечный приступ. После него девушка впала в кому на 38 дней. 5 мая блогер скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Остановилось сердце: Глава района на Кубани умер в 61 год во время утренней пробежки
Остановилось сердце: Глава района на Кубани умер в 61 год во время утренней пробежки

Ранее Life.ru рассказывал о смерти художника-концептуалиста Валерия Чтака. Последние годы жизни он боролся с онкологией.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Китай
  • Утраты
  • Знаменитости
  • Общество
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров