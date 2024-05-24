Остановилось сердце: Глава района на Кубани умер в 61 год во время утренней пробежки

В Краснодарском крае скончался глава Кавказского района Виталий Очкаласов. Главе муниципалитета, в который входит 29 населённых пунктов, был всего 61 год. По данным местных СМИ, чиновник скончался во время утренней пробежки по стадиону: у него остановилось сердце.