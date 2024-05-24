Остановилось сердце: Глава района на Кубани умер в 61 год во время утренней пробежки
Губернатор Кондратьев соболезнует в связи со смертью главы Кавказского района Очкаласова
В Краснодарском крае скончался глава Кавказского района Виталий Очкаласов. Главе муниципалитета, в который входит 29 населённых пунктов, был всего 61 год. По данным местных СМИ, чиновник скончался во время утренней пробежки по стадиону: у него остановилось сердце.
Виталию Николаевичу Очкаласову был всего 61 год. Фото © Официальный Telegram-канал главы Администрации Кавказского района
Глубокие соболезнования в связи со смертью Очкаласова выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Ушёл из жизни глава Кавказского района Виталий Николаевич Очкаласов. Уроженец Кропоткина, он почти 15 лет возглавлял родной муниципалитет. При нём район заметно преобразился и динамично развивался. Это большая утрата для Краснодарского края", — написал он в телеграм-канале в пятницу, 24 мая.
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