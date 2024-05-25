Потребовалось полтора литра крови: В Подмосковье спасли подростка с серьёзнейшим ножевым ранением

Подмосковные хирурги спасли жизнь 14-летнего подростка, получившего серьёзное ножевое ранение. Он поступил в Раменскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Обследование выявило у юноши колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением. Операцию провели в экстренном порядке, в ней приняли участие дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Владимира Хабалова, подростку ушили рану почки и рану тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. В результате повреждения были найдены и локализованы. На всё у врачей ушло около двух часов.

"Помимо того, пациенту провели переливание полутора литров компонентов крови. С помощью препарата, состоящего из компонентов крови, мы смогли купировать развитие ДВС-синдрома — состояния, связанного с образованием тромбов в сосудах", — рассказал Хабалов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, он проходит лечение амбулаторно. Как парень получил столь серьёзное ранение, не уточняется.