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25 мая, 06:26

Потребовалось полтора литра крови: В Подмосковье спасли подростка с серьёзнейшим ножевым ранением

Подмосковные хирурги спасли подростка, потерявшего много крови после ранения

В Подмосковье хирурги провели операцию подростку, потерявшему много крови после ножевого ранения. Обложка © Mz.mosreg.ru

В Подмосковье хирурги провели операцию подростку, потерявшему много крови после ножевого ранения. Обложка © Mz.mosreg.ru

Подмосковные хирурги спасли жизнь 14-летнего подростка, получившего серьёзное ножевое ранение. Он поступил в Раменскую больницу в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Обследование выявило у юноши колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением. Операцию провели в экстренном порядке, в ней приняли участие дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений.

По словам заведующего детским хирургическим отделением Владимира Хабалова, подростку ушили рану почки и рану тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. В результате повреждения были найдены и локализованы. На всё у врачей ушло около двух часов.

"Помимо того, пациенту провели переливание полутора литров компонентов крови. С помощью препарата, состоящего из компонентов крови, мы смогли купировать развитие ДВС-синдрома — состояния, связанного с образованием тромбов в сосудах", — рассказал Хабалов.

На данный момент пациент чувствует себя хорошо, он проходит лечение амбулаторно. Как парень получил столь серьёзное ранение, не уточняется.

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Ранее хирурги спали жительницу Подмосковья с двумя огромными опухолями яичников. Женщина жаловалась на боль и увеличение живота. Новообразования выросли до веса в треть от её собственного — 14 килограммов.

Матвей Константинов
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