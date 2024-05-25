Во Владивостоке задержали владелицу центра, где случайно удавился ребёнок
Детский центр "Семицветик" во Владивостоке, в котором погиб семилетний мальчик. Обложка © Telegram / Следком Приморья
Во Владивостоке задержали владелицу детского развлекательного центра "Семицветик", в котором накануне случайно удавился семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Приморью.
"По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель — Оксана Суханова", — говорится в сообщении.
Тем временем председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела. Оно возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть".
Напомним, мальчика привела в "Семицветик" его сестра. Девушка оставила брата в детской комнате, а её сотрудница решила отлучиться по своим делам, оставив на рабочем месте знакомую. Та также ушла, и ребёнок остался один. В какой-то момент верёвка, на которой висели качели, обвилась вокруг шеи мальчика — и он погиб.