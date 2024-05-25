Во Владивостоке задержали владелицу центра, где случайно удавился ребёнок

Во Владивостоке задержали владелицу детского развлекательного центра "Семицветик", в котором накануне случайно удавился семилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Приморью.

"По подозрению в совершении преступления по уголовному делу о гибели малолетнего в детском развлекательном центре "Семицветик" задержана индивидуальный предприниматель — Оксана Суханова", — говорится в сообщении.

Тем временем председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела. Оно возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть".