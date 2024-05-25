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25 мая, 06:50

Сорванная крыша школы испортила последний звонок детям в Краснодаре, есть пострадавшие

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре, есть пострадавшие

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара

Сильный ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре, несколько человек пострадали. Это произошло до начала линейки в честь последнего звонка, сообщил мэр города Евгений Наумов.

"В школе № 29 по улице им. Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь", написал мэр в телеграм-канале.

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара

Также на месте ЧП работают спасатели и полиция.

По данным SHOT, всего пострадало около 12 детей. Их госпитализировали с осколочными ранениями различной степени тяжести. Погибших нет.

Выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка, тело унесло волной
Выпускник из Анапы трагически погиб в море после последнего звонка, тело унесло волной

Напомним, что 24–25 мая в российских школах проходят последние звонки, а выпускные вечера назначены на 28–29 июня.

Александра Вишнякова
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