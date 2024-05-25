Сорванная крыша школы испортила последний звонок детям в Краснодаре, есть пострадавшие

Сильный ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре, несколько человек пострадали. Это произошло до начала линейки в честь последнего звонка, сообщил мэр города Евгений Наумов.

"В школе № 29 по улице им. Рылеева сорвало часть кровли. Хоть это и произошло до начала торжественной линейки, но есть и пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь", — написал мэр в телеграм-канале.

Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Фото © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара

Также на месте ЧП работают спасатели и полиция.