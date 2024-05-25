Крышу школы в Краснодаре сорвало за 10 минут до линейки в честь последнего звонка
Десять детей госпитализировали из-за сорванной крыши в школе в Краснодаре
Ветер сорвал часть кровли школы в Краснодаре. Обложка © Telegram / Евгений Наумов | глава Краснодара
Десять детей попали в больницу с разными травмами после падения части крыши в школе № 29 в Краснодаре, ещё двоих пострадавших медики отпустили домой. Об этом сообщает Kub Mash.
Кусок кровли сорвало ветром за 10 минут до линейки, он упал прямо на школьников. У ребят сотрясения, ушибы, ссадины.
Мать одного из учеников рассказала в беседе с 360.ru, что именно сильный ветер стал причиной происшествия в школе: он сорвал крышу, которая затем полетела на детей. Семья очевидицы стояла прямо напротив входа в школу.
"Начался сильный ветер, я увидела, что крыша поднимается, ещё один порыв ветра сорвал её, она начала лететь на нас, потом изменилась траектория. Дети, которые стояли чуть левее, не ожидали этого, она накрыла всех", — пояснила женщина.
По её словам, кровля была новая, так как её недавно поменяли.
Ранее Life.ru сообщал, что утром 25 мая в краснодарской школе № 29 сорвало часть кровли из-за сильного ветра. Это произошло до начала линейки в честь последнего звонка. Известно о 12 пострадавших.