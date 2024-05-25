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25 мая, 08:50

Во Владимирской области в подарок выпускникам родители сняли клип в стиле КиШ

В городе Ковров Владимирской области 25 родителей выпускников школ сняли в качестве подарка детям клип в стиле группы "Король и Шут". Также в съёмках поучаствовал местный байкерский клуб и звукозаписывающая студия, сообщило издание "ГородКовров.РУ".

Клип родителей в подарок выпускникам. Видео © YouTube / GKTV

Съёмки одного ролика длиной четыре минуты проходили в нескольких локациях и длились около шести часов. К местным байкерам обратился один из родителей, он попросил помочь со съёмками и те ему не отказали.

"Родители написали мне в соцсети. Мы договорились. Я сделал пост в группе “Бюджетные байкеры” с приглашением на съёмки. Желающие откликнулись, за что моим друзьям огромное спасибо", — рассказал представитель байкеров Степан Крашевский.

Содержания клипа держалось в строжайшем секрете до момента его официального выхода 24 мая. Реакция выпускников на подарок неизвестна.

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Кадр из клипа © YouTube / GKTV

Николай Рюмин
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