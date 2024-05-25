Шадаев: Беспилотные авто будут широко использоваться на дорогах РФ через 5–7 лет
Максут Шадаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он признался, что сам уже успел опробовать такой транспорт. Его внедрение в больших городах министр назвал вопросом зрелости технологий.
"Ещё много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы", — сказал Шадаев, выступая на Positive Hack Days Fest.
Ранее Максут Шадаев заявил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным уже с 2028 года. Он связал это с запуском отечественной спутниковой группировки.