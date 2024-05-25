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Регион
25 мая, 08:57

Шадаев: Беспилотные авто будут широко использоваться на дорогах РФ через 5–7 лет

Максут Шадаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Максут Шадаев. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Беспилотные автомобили начнут широко использоваться на российских дорогах через пять-семь лет, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Он признался, что сам уже успел опробовать такой транспорт. Его внедрение в больших городах министр назвал вопросом зрелости технологий.

"Ещё много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы", — сказал Шадаев, выступая на Positive Hack Days Fest.

Шадаев назвал создание аналога Starlink одной из приоритетных задач Минцифры
Шадаев назвал создание аналога Starlink одной из приоритетных задач Минцифры

Ранее Максут Шадаев заявил, что предоставление Wi-Fi на борту российских самолётов станет повсеместным уже с 2028 года. Он связал это с запуском отечественной спутниковой группировки.

Матвей Константинов
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