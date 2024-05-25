"Бегут от российских войск": СМИ узнали, что сделали солдаты ВСУ в зоне СВО
Al Mayadeen: Солдаты ВСУ бегут от российского наступления в ДНР
Солдаты ВСУ обратились в бегство под Очеретино. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Украинские военные бегут от наступающих российских солдат в ДНР. Линия обороны ВСУ не выдерживает натиска ВС РФ и постоянно рушится. Об этом пишет издание Al Mayadeen.
"Подразделения Вооружённых сил Украины бегут от наступающих российских войск, как это произошло во время битвы за Очеретино в Донецкой Народной Республике", — говорится в публикации.
Украинские солдаты жалуются на отсутствие оборонительных линий в тылу, поэтому им некуда отступать. Западные средства, выделенные на строительство линии обороны, растрачены или присвоены, подчёркивает издание.
Ранее Life.ru рассказывал про упорство, с которым российские военные освобождали Очеретино от бойцов ВСУ. ВС РФ под прикрытием заходили с железной дороги и постепенно зачищали объекты.