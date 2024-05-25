Врач раскрыла симптомы, которые указывают на гормональную причину проблем с сердцем

Гормональные причины проблем с сердцем можно выявить по сопутствующим симптомам. Среди них изменение веса, проблемы со сном, кожей, пищеварением, перепады настроения, сбои менструации и выпадение волос. Об этом рассказала врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии имени Чазова Минздрава России Елена Римская.

"Резкое увеличение или снижение веса без явных причин, различные проблемы с кожей, такие как акне, сухость, угревая сыпь или изменение пигментации. Также на гормональные проблемы могут указывать изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность. Некоторые гормональные проблемы могут вызывать проблемы с пищеварением, включая запор или понос", — рассказала врач.

У женщин могут наблюдаться необычные изменения в цикле менструации, болезненные и нерегулярные периоды. Также проблемы со сном, выпадение или быстрый рост волос говорят о проблемах с гормонами.

"Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение", — объяснила врач в беседе с "Газетой.ru".