Россиянин исполнил мечту 10-летнего "гаишника" из Уфы после публикации Life.ru

Десятилетнему мальчику из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС и уже попробовал себя в этой роли, подарили ноутбук. Презент целеустремлённому школьнику Арсению вручил житель Нижнекамска, который прочитал публикацию Life.ru о юном "гаишнике" и проникся этой историей, сообщает SHOT.

Мечтающему стать инспектором ДПС школьнику из Уфы подарили ноутбук. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, мужчина по имени Булат Алаяров заглянул к мальчику в гости во время поездки в столицу Башкирии. Щедрый читатель Life.ru приехал из Татарстана. Оказывается, ноутбук — давняя мечта школьника. Но на этом сюрпризы для него не закончились. Местные полицейские устроили Арсению небольшой праздник, покатав его на служебном авто и проведя целую экскурсию по музею Госавтоинспекции.





