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25 мая, 12:03

Россиянин исполнил мечту 10-летнего "гаишника" из Уфы после публикации Life.ru

SHOT: Мечтающему стать инспектором ДПС школьнику из Уфы подарили ноутбук

Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Обложка © Telegram / SHOT

Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Обложка © Telegram / SHOT

Десятилетнему мальчику из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС и уже попробовал себя в этой роли, подарили ноутбук. Презент целеустремлённому школьнику Арсению вручил житель Нижнекамска, который прочитал публикацию Life.ru о юном "гаишнике" и проникся этой историей, сообщает SHOT.

Мечтающему стать инспектором ДПС школьнику из Уфы подарили ноутбук. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, мужчина по имени Булат Алаяров заглянул к мальчику в гости во время поездки в столицу Башкирии. Щедрый читатель Life.ru приехал из Татарстана. Оказывается, ноутбук — давняя мечта школьника. Но на этом сюрпризы для него не закончились. Местные полицейские устроили Арсению небольшой праздник, покатав его на служебном авто и проведя целую экскурсию по музею Госавтоинспекции.

  • Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT
    Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT
  • Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT
    Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT
  • Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT
    Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT

Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Фото © Telegram / SHOT

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Ранее Life.ru публиковал видео, как десятилетний Арсений следит за порядком на улицах Уфы в форме сотрудника ДПС и с жезлом в руках. За год на штрафах мальчик уже заработал порядка двух тысяч рублей. У школьника аутизм, но, несмотря на это, он движется к мечте — стать сотрудником дорожной инспекции.

Никита Осипов
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