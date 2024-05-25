Россиянин исполнил мечту 10-летнего "гаишника" из Уфы после публикации Life.ru
SHOT: Мечтающему стать инспектором ДПС школьнику из Уфы подарили ноутбук
Школьник из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС. Обложка © Telegram / SHOT
Десятилетнему мальчику из Уфы, который мечтает стать инспектором ДПС и уже попробовал себя в этой роли, подарили ноутбук. Презент целеустремлённому школьнику Арсению вручил житель Нижнекамска, который прочитал публикацию Life.ru о юном "гаишнике" и проникся этой историей, сообщает SHOT.
Мечтающему стать инспектором ДПС школьнику из Уфы подарили ноутбук. Видео © Telegram / SHOT
Как уточняет телеграм-канал, мужчина по имени Булат Алаяров заглянул к мальчику в гости во время поездки в столицу Башкирии. Щедрый читатель Life.ru приехал из Татарстана. Оказывается, ноутбук — давняя мечта школьника. Но на этом сюрпризы для него не закончились. Местные полицейские устроили Арсению небольшой праздник, покатав его на служебном авто и проведя целую экскурсию по музею Госавтоинспекции.
Ранее Life.ru публиковал видео, как десятилетний Арсений следит за порядком на улицах Уфы в форме сотрудника ДПС и с жезлом в руках. За год на штрафах мальчик уже заработал порядка двух тысяч рублей. У школьника аутизм, но, несмотря на это, он движется к мечте — стать сотрудником дорожной инспекции.