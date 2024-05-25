"Жила в зоне комфорта": В Болгарии заявили, что конфликт на Украине "отрезвил" Европу

Украинский конфликт "отрезвил" граждан европейских стран и открыл им глаза на происходящее. Об этом заявил кандидат в депутаты на предстоящих выборах в Европарламент от Болгарии Тодор Ангелов.

"Пока вся Европа жила в зоне комфорта, она не понимала, что творится вокруг них", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Ангелов пояснил, что Европа не понимала, что такое зелёная повестка, что такое ЛГБТ*, какие ценности им продвигают. С началом конфликта на Украине европейским странам пришлось выйти из зоны комфорта, когда их "ударили по карману", отметил политик.

Вместе с тем Ангелов добавил, что только узкий круг людей в ЕП одобряет отправку Киеву вооружений: многие страны не поддерживают подобные шаги. По словам политика, на это указывает общественное мнение и статистика.

"Неофициально ни один нормальный человек не одобряет поставки оружия. Этого просто никто не одобряет. А когда мы говорим официально, мы должны знать, что такое официально. Потому что многие государства тоже не одобряют поставки оружия", — подчеркнул кандидат в евродепутаты.

Ангелов уточнил, что Украина не сможет выиграть противостояние с Россией. По его словам, такой же исход ждёт и страны Запада, если они решат присоединиться к конфликту. Каждый нормальный человек об этом знает, уточнил политик.

А ранее Ангелов допустил, что новый состав Европарламента может блокировать поставки вооружения в Киев и снять санкции против России. По словам политика, без Москвы жизнь европейцев только ухудшается.