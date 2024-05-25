Легендарную подлодку США времён Второй мировой войны обнаружили у берегов Филиппин

Американскую подводную лодку USS Harder, затопленную японским флотом у берегов Филиппин в августе 1944 года, нашли на дне Южно-Китайского моря. С таким заявлением выступил археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), передаёт Business Insider.

Подлодка была обнаружена в рамках проекта Lost 52 на глубине трёх тысяч футов. Целью этой программы является обнаружение всех 52 американских подводных лодок, затонувших во время Второй мировой войны. Для поисков подлодки применяли передовую фотограмметрию и подводную робототехнику.

"Подводные лодки по самой своей конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличная сохранность этого места и качество данных, собранных Lost 52, позволили NHHC достоверно опознать затонувший корабль как Harder", — сообщается в заявлении NHHC.