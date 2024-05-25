В Эстонии высказались о возможном закрытии границы с Россией после инцидента с буями

"Финляндия закрыла восточную границу, однако граница между Эстонией и РФ остаётся открытой, несмотря на инциденты. Граница открыта, потому что у людей, находящихся по ту сторону границы, есть родственники на другой стороне", — сообщает издание.

Как сообщал Life.ru, ранее правоохранители в Эстонии сообщили, что пограничники РФ якобы сняли буи на реке Нарве, которые служили для разграничения судоходных путей. Примечательно, что их расположение на воде каждую весну может меняться. В ведомстве утверждают, что в 2024 году Россию не устроили предложенные места размещения — и она забраковала почти половину из предусмотренных 250 буёв. А в конце апреля в Эстонии предложили закрывать на ночь ещё один КПП на границе с РФ. Речь идёт о пункте пропуска под названием Койдула. При этом сообщалось, что ограничение работы может плохо повлиять на экономику прилегающих к границе районов.