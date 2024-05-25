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Регион
25 мая, 12:24

Министр Парликов: Молдавия не будет мешать поставкам газа из РФ в Приднестровье

Молдавия не будет мешать поставкам российского газа в Приднестровье, заявил министр энергетики постсоветской республики Виктор Парликов. По его словам, Кишинёв не хочет дестабилизировать регион.

"Существуют альтернативные решения относительно того, как газ может попасть в Приднестровье. Единственным жизнеспособным альтернативным маршрутом является поставка газа через Турцию и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме в Приднестровье", — отметил чиновник.

По словам Парликова, Молдавия прорабатывает этот вопрос с украинской и европейской сторонами. Он также напомнил, что контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" истекает в 2026 году, и Приднестровье не сможет быстро адаптироваться к новым ценам и тарифам, если поставщик газа изменится. Министр призвал Тирасполь подстроиться под новые реалии, в том числе путём повышения внутренней цены на энергоносители, чтобы в будущем иметь возможность оплачивать свои счета.

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Ранее австрийский нефтегазовый регулятор OMV предупредил, что страна может лишиться поставок российского газа, если суд обяжет компанию прекратить платить по контракту с "Газпром экспортом" и переадресовать платежи на счёт некой "крупной европейской энергетической компании". Утверждается, что даже в таком случае граждане не останутся без голубого топлива.

Обложка ©

Unsplash / KWON JUNHO

Матвей Константинов
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