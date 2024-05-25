Власти Финляндии захотели отправлять беженцев обратно в Россию
В МВД Финляндии пообещали высылать назад прибывающих через границу с РФ беженцев
Согласно новому законопроекту "О выдворении", беженцы, прибывающие в Финляндию через границу с Россией, будут отправлены назад, даже если Москва не захочет их принимать. Такое заявление сделала глава финского МВД Мари Рантанен.
"Мы исходим из того, что, когда этот закон будет действовать, в любом случае [прибывшие в Финляндию через границу с Россией] люди будут возвращены на российскую сторону", — сказала она в интервью телекомпании Yle.
Как именно будет проходить процедура на практике, Рантанен не уточнила. Законопроект "О выдворении" сейчас находится на рассмотрении финского Парламента.
Ранее сообщалось, что кабмин Финляндии внёс на рассмотрение Парламента законопроект, позволяющий открыть КПП на границе с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что соответствующий закон будет временным и будет действовать один год.
ТАСС / IMAGO