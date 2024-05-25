Власти Финляндии захотели отправлять беженцев обратно в Россию

Согласно новому законопроекту "О выдворении", беженцы, прибывающие в Финляндию через границу с Россией, будут отправлены назад, даже если Москва не захочет их принимать. Такое заявление сделала глава финского МВД Мари Рантанен.

"Мы исходим из того, что, когда этот закон будет действовать, в любом случае [прибывшие в Финляндию через границу с Россией] люди будут возвращены на российскую сторону", — сказала она в интервью телекомпании Yle.

Как именно будет проходить процедура на практике, Рантанен не уточнила. Законопроект "О выдворении" сейчас находится на рассмотрении финского Парламента.