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25 мая, 13:11

Актриса Маргарита Терехова госпитализирована в состоянии средней тяжести

Маргарита Терехова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Маргарита Терехова. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Народная артистка РФ Маргарита Терехова доставлена в больницу, где находится сейчас в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в медучреждении. До этого была информация о том, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".

"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — сказал сотрудник медучреждения.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).

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Ранее президент Чехии Петр Павел был экстренно госпитализирован в Праге. 62-летний политик упал с мотоцикла и получил травму. В его администрации заверили, что с ним всё будет в порядке и долго находиться в больнице ему не придётся.

Николай Рюмин
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