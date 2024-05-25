Актриса Маргарита Терехова госпитализирована в состоянии средней тяжести

Народная артистка РФ Маргарита Терехова доставлена в больницу, где находится сейчас в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в медучреждении. До этого была информация о том, что Терехову госпитализировали "с внутренним кровотечением".

"Состояние средней тяжести, ритм дыхания регулярный", — сказал сотрудник медучреждения.

Актриса наиболее известна по ролям в фильмах "Зеркало" (1974), "Собака на сене" (1978), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1978), "Только для сумасшедших" (1991).