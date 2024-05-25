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Регион
25 мая, 13:29

Украинец пытался уплыть в Молдавию на детском матрасе с Человеком-пауком

Задержанный одессит, который хотел уплыть в Молдавию на детском матрасе. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Задержанный одессит, который хотел уплыть в Молдавию на детском матрасе. Обложка © Telegram / ДПСУ | Держприкордонслужба

Уклонист из Одессы пытался уплыть в Молдавию на детском надувном матрасе с изображением Человека-паука. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

"Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28-летний молодой человек пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии. Однако его ждала неудача: отряд пограничников задержал одессита, на парня составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что уклонисты напали на украинского пограничника в Закарпатской области, после чего сбежали в Румынию. Убегающие мужчины пять раз выстрелили в сторону силовика, но не попали. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину
Названо число уклонистов, пытающихся ежедневно покинуть Украину
Наталья Исакова
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