Украинец пытался уплыть в Молдавию на детском матрасе с Человеком-пауком

Уклонист из Одессы пытался уплыть в Молдавию на детском надувном матрасе с изображением Человека-паука. Об этом сообщается в телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

"Спайдермен" из Одессы не смог пересечь границу на детском матрасе", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28-летний молодой человек пытался переплыть реки Турунчук и Днестр, протекающие вблизи границы Украины и Молдавии. Однако его ждала неудача: отряд пограничников задержал одессита, на парня составили протокол об административном правонарушении.