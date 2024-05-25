Путь к бессмертию: Первую пересадку головы человека проведут примерно через восемь лет

Учёные из американской стартап-компании в сфере неврологии и биомедицинской инженерии Brainbridge готовятся провести первую в истории операцию по пересадке головы. Как сообщает Daily Mail, эксперимент может состояться через семь-восемь лет.

Управлять всем процессом будет робот-хирург с искусственным интеллектом — он пересадит голову пациента с сохранением воспоминаний и когнитивных способностей в здоровое тело донора, мозг которого умер. Правда, жить в новой оболочке сразу не получится. Мозгу необходимо прижиться, поэтому после операции важно провести месяц в коме и принимать препараты, которые подавляют иммунитет.

Как подчёркивают специалисты, такое нововведение — спасение для страдающих неизлечимыми заболеваниями, в том числе раком, болезнями Альцгеймера, Паркинсона и параличом. По словам авторов, таким же образом будут проводиться пересадки лица и скальпа для омоложения. В то же время некоторые эксперты называют "переселение" головы плохой шуткой — неизвестно, приживутся ли нервные окончания после соединения с новым телом.

"Если вы отключите человека от сети и вырубите электропитание, вы уверены, что получите того же человека, когда всё включите обратно?" — задался он вопросом, добавив, что учёные просто стремятся получить деньги от одержимых бессмертием богачей.