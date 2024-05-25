На выставке-форуме "Россия" прошло масштабное спортивное шествие с участием более чем двух тысяч человек. Оно было приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади. Министр спорта Михаил Дегтярёв отметил, что благодаря президенту Владимиру Путину эта замечательная, но утраченная традиция возрождается.

Более двух тысяч спортсменов приняли участие в шествии на выставке "Россия" в Москве. Видео © Life.ru

"Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира", — подчеркнул он.

Спортивное шествие на выставке-форуме "Россия" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

В колоннах прошли бегуны, гимнасты, боксёры, пловцы, самбисты, волейболисты, футболисты, конькобежцы, фигуристы и представители других спортивных дисциплин. Их возглавили именитые спортсмены, среди которых двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и гимнаст Никита Нагорный с супругой Дарьей.

Главной идеей стала демонстрация лучших достижений из разных спортивных эпох нашей страны и её нынешней жизни, в чём помогли специальный реквизит, костюмы и программные инсталляции. В финале было показано представление будущих спортивных успехов. Как отметила заместитель гендиректора выставки "Россия" Анастасия Звягина, важно, чтобы в дальнейшем площадка снова принимала такие шествия.

Спортивное шествие на выставке-форуме "Россия" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

"Для участия в сегодняшнем шествии приехали спортсмены со всей России — как именитые, так и молодое поколение. Глядя на них, мы видим: нам есть чем гордиться. Возрождая традиции, мы создаём наше будущее", — добавила она.

В завершении шествия зрителей ждали массовый флешмоб, спортивная зарядка и праздничный концерт, главным событием которого стала группа "Пицца". К слову, "Здоровое Отечество", организовавшее сегодняшнее шествие, уже запустило обратный отсчёт до парада на главной площади России. По словам Никиты Нагорного, мероприятие дало людям возможность объединиться.

Спортивное шествие на выставке-форуме "Россия" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

"Спорт действительно объединяет и сближает... Надеюсь, что в следующем году на Красной площади будет ещё больше спортсменов, представителей разных видов спорта и дисциплин, федераций. Мы в очередной раз показываем, что мы спортивная держава и нас не победить!" — добавил он.

Спортивное шествие на выставке-форуме "Россия" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь