Врач развеял миф о продуктах, вызывающих головную боль
Невролог Труханов: Употребление ветчины и сосисок не приводит к головной боли
В Сети появился перечень продуктов, которые могут вызывать головную боль. К таковым авторы отнесли, в частности, колбасы, сосиски и ветчину. Однако на самом деле это неправда, рассказал невролог Пётр Труханов. По его словам, качественные продукты не могут нанести какой-либо вред здоровью.
"Если продукт качественный, то ничего [плохого] от ветчины вы не получите. <...> Даже если в неё добавляются нитритные соли или что-то подобное, то это не несёт значимого вреда. <...> [К сосискам и колбасам это тоже относится] по сути своей", — сказал Труханов в беседе с Ura.ru.
Вместе с тем специалист посоветовал покупателям обращать внимание на состав продукта и на содержание в нём мяса — оно должно быть на первом месте.
А ранее нутрициолог перечислила продукты, о которых стоит забыть в пожилом возрасте. Так, жирная пища — свинина, баранина, жирная говядина — плохо влияет на суставы и создаёт риск развития подагры, а кофе, чёрный чай, какао и шоколад способствуют нарушению желчеоттока и негативно действуют на нервную систему.
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