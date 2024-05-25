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25 мая, 15:05

Врач развеял миф о продуктах, вызывающих головную боль

Невролог Труханов: Употребление ветчины и сосисок не приводит к головной боли

В Сети появился перечень продуктов, которые могут вызывать головную боль. К таковым авторы отнесли, в частности, колбасы, сосиски и ветчину. Однако на самом деле это неправда, рассказал невролог Пётр Труханов. По его словам, качественные продукты не могут нанести какой-либо вред здоровью.

"Если продукт качественный, то ничего [плохого] от ветчины вы не получите. <...> Даже если в неё добавляются нитритные соли или что-то подобное, то это не несёт значимого вреда. <...> [К сосискам и колбасам это тоже относится] по сути своей", — сказал Труханов в беседе с Ura.ru.

Вместе с тем специалист посоветовал покупателям обращать внимание на состав продукта и на содержание в нём мяса — оно должно быть на первом месте.

А ранее нутрициолог перечислила продукты, о которых стоит забыть в пожилом возрасте. Так, жирная пища — свинина, баранина, жирная говядина — плохо влияет на суставы и создаёт риск развития подагры, а кофе, чёрный чай, какао и шоколад способствуют нарушению желчеоттока и негативно действуют на нервную систему.

Жёлтые – для кожи, зелёные – от токсинов: Нутрициолог разобрала пользу овощей и фруктов по цветам радуги
Жёлтые – для кожи, зелёные – от токсинов: Нутрициолог разобрала пользу овощей и фруктов по цветам радуги
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Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Наталья Исакова
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