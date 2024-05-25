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Регион
25 мая, 16:19

Священник 10 лет насиловал сотни мальчиков во Франции, но всё вскрылось лишь спустя 20 лет

Во Франции 64-летнему экс-священнику дали 17 лет за насилие над мальчиками

Во Франции экс-священнику Оливье де Ситиво дали 17 лет тюрьмы за сотни случаев насилия и сексуальных домогательств к мальчикам. Как сообщает BFM TV, 64-летний подсудимый издевался над детьми на протяжении 12 лет, с 1990 по 2002 год, однако всё вскрылось совсем недавно.

"Я признаю [вину]. Необходимо использовать все факты: слова, прикосновения, ласки", — заявил в суде Оливье де Ситиво.

По данным телеканала, мужчина издевался над детьми, когда служил в церкви в городе Орлеане. Сейчас мужчина на десять лет лишён права на условно-досрочное освобождение (УДО).

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Никита Осипов
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