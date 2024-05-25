Священник 10 лет насиловал сотни мальчиков во Франции, но всё вскрылось лишь спустя 20 лет
Во Франции 64-летнему экс-священнику дали 17 лет за насилие над мальчиками
Во Франции экс-священнику Оливье де Ситиво дали 17 лет тюрьмы за сотни случаев насилия и сексуальных домогательств к мальчикам. Как сообщает BFM TV, 64-летний подсудимый издевался над детьми на протяжении 12 лет, с 1990 по 2002 год, однако всё вскрылось совсем недавно.
"Я признаю [вину]. Необходимо использовать все факты: слова, прикосновения, ласки", — заявил в суде Оливье де Ситиво.
По данным телеканала, мужчина издевался над детьми, когда служил в церкви в городе Орлеане. Сейчас мужчина на десять лет лишён права на условно-досрочное освобождение (УДО).
Ранее Life.ru писал, что звезду "Игры в кальмара" О Ён Су приговорили к восьми месяцам тюрьмы условно по делу о сексуальных домогательствах. Суд обязал 79-летнего актёра пройти программу лечения для секс-преступников.
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