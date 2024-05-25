"Не должна зависеть": В Госдуме раскрыли, какими будут отношения России и Европы в будущем

Конфликт между Европой и Россией носит экзистенциальный характер. В этом противостоянии наша страна либо одержит победу, либо исчезнет, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

"Поэтому, конечно, мы тоже изменимся. И, конечно, опять же я ссылаюсь сейчас на президента, который несколько раз за последнее время повторил, что Россия — это страна-цивилизация. Мы сами себя ещё не осознаём цивилизацией. У нас огромное количество людей, в том числе и в нашей псевдоэлите, которые думают, что сейчас мы вот повоевали, потом замиримся и там через 2–3 года опять будем ездить в отпуск в Испанию", — подчеркнул парламентарий в эфире радио "Комсомольская правда".

Толстой выразил твёрдую уверенность, что в ближайшие 10–20 лет этого не случится и нужно, прежде всего, сделать акцент на самих себе. По его словам, россиянам необходимо развивать свою страну как цивилизацию, опираясь на исторический опыт предков.

Политик отметил, что Россия не должна зависеть от мнений Европы или Китая. Толстой пояснил, что нашей стране важно иметь чувство собственного достоинства, а не оглядываться налево-направо, пытаясь отыскать, "где нам тут не насыпали мелочи в карман".