Война Европы с Россией чревата гибелью всего человечества, предупредил политолог
Политолог Журавлёв: Лидеры ЕС могут развязать войну с РФ, не спросив европейцев
Лидеры Евросоюза способны развязать вооружённый конфликт с Российской Федерацией, не считаясь с мнением простых европейцев. Об этом заявил кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв на фоне высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа готовится к войне с Россией.
"Дело в том, что европейские политики, особенно еэсовские, давно уже оторвались от своих избирателей и искренне верят, что совершенно неважно, что они там, глупые, думают: мы лучше них знаем, как надо. И с помощью политических манипуляций они надеются остаться у власти, даже если примут непопулярные решения. Их же собственная позиция во многом определяется политическими штампами: Россия — империя зла, вот этот весь бред, они в него верят", — объяснил он в беседе с радио Sputnik, отметив, что политики в Штатах в этих вопросах куда более искушённые и используют такую пропаганду исключительно на экспорт.
При этом обычные жители европейских стран абсолютно не горят желанием воевать с Россией, даже если считают русских плохими и страшными: с 40-х годов прошлого века у них крепка память о том, что воевать с нашей страной не стоит — каждый раз выходит себе дороже, отметил эксперт. Вопрос в том, кто будет принимать решение: народ или политики? В первом случае до войны не дойдёт, а во втором — угроза более чем реальна. При этом в НАТО входит несколько ядерных держав, а их вооружённый конфликт с Россией, у которой самый большой в мире арсенал ядерного оружия, может привести к исчезновению человеческого рода с лица земли.
Журавлёв добавил, что у многих национальных лидеров Европы всё больше претензий к политическому курсу Евросоюза и они могут с упорством отстаивать своё мнение. Для это создан Совет глав государств и правительств, он считается более высокой инстанцией даже в сравнении с Европейской комиссией и подразумевает принятие единогласных решений. Так что если политики, руководствующиеся национальными интересами своих стран, решат бороться с безрассудными действиями ЕС, то у них есть шансы. Вопрос только в том, станут ли они это делать, подытожил эксперт.
Напомним, члены НАТО уже долгое время не могут найти консенсус по поводу участия в вооружённом конфликте. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон уже не раз говорил, что западные военные могут зайти в зону боевых действий, а также призывал европейцев быть готовыми к тому, что "русских придётся остановить". После таких выходок Швеция, Германия и Великобритания оперативно сообщили, что не планируют направлять военный контингент на Украину, а Италия их в этом поддержала. Перспектива послать собственных солдат сражаться против ВС РФ не прельщает даже Польшу, которая славится своей неприязнью к нашей стране. А вот Эстония рвётся воевать, дай только волю, но пока сдерживается. Впрочем, недавно по вопросу высказался заместитель главы НАТО, заявив что альянс не будет посылать своих военнослужащих в Незалежную и сфокусируется на поставках вооружения. Черту под этими речами подвёл Виктор Орбан, который признался, что не считает, будто Российская Федерация проявит агрессию в отношении какой-либо из стран блока, а вот разговоры европейских политиков могут быть оправданием подготовки к войне.
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