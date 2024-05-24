Лидеры Евросоюза способны развязать вооружённый конфликт с Российской Федерацией, не считаясь с мнением простых европейцев. Об этом заявил кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв на фоне высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа готовится к войне с Россией.

"Дело в том, что европейские политики, особенно еэсовские, давно уже оторвались от своих избирателей и искренне верят, что совершенно неважно, что они там, глупые, думают: мы лучше них знаем, как надо. И с помощью политических манипуляций они надеются остаться у власти, даже если примут непопулярные решения. Их же собственная позиция во многом определяется политическими штампами: Россия — империя зла, вот этот весь бред, они в него верят", — объяснил он в беседе с радио Sputnik, отметив, что политики в Штатах в этих вопросах куда более искушённые и используют такую пропаганду исключительно на экспорт.

При этом обычные жители европейских стран абсолютно не горят желанием воевать с Россией, даже если считают русских плохими и страшными: с 40-х годов прошлого века у них крепка память о том, что воевать с нашей страной не стоит — каждый раз выходит себе дороже, отметил эксперт. Вопрос в том, кто будет принимать решение: народ или политики? В первом случае до войны не дойдёт, а во втором — угроза более чем реальна. При этом в НАТО входит несколько ядерных держав, а их вооружённый конфликт с Россией, у которой самый большой в мире арсенал ядерного оружия, может привести к исчезновению человеческого рода с лица земли.