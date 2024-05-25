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Регион
25 мая, 17:53

ВСУ ударили по центру Горловки, ранено пять человек

Мэр Горловки Приходько: Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ

Украинские войска ударили по центру Горловки Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, согласно последним данным, в результате ранения получили пять мирных жителей.

"Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ, возросло до пяти", — написал он в телеграм-канале.

Приходько также опубликовал кадры с последствиями обстрела Горловки. По словам градоначальника, повреждения получили магазин, школа, домостроения, трамвайные пути, а также автомобили.

  • Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
    Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
  • Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
    Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
  • Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
    Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
  • Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
    Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
  • Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
    Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК

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Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок.

Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Женщина пострадала при очередной атаке дрона-камикадзе ВСУ на Шебекино
Обложка ©

Telegram / Приходько РИК

Наталья Исакова
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