ВСУ ударили по центру Горловки, ранено пять человек

Украинские войска ударили по центру Горловки Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, согласно последним данным, в результате ранения получили пять мирных жителей.

"Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ, возросло до пяти", — написал он в телеграм-канале.

Приходько также опубликовал кадры с последствиями обстрела Горловки. По словам градоначальника, повреждения получили магазин, школа, домостроения, трамвайные пути, а также автомобили.









