ВСУ ударили по центру Горловки, ранено пять человек
Мэр Горловки Приходько: Пять человек пострадали в результате обстрела ВСУ
Украинские войска ударили по центру Горловки Донецкой Народной Республики. Как сообщил мэр города Иван Приходько, согласно последним данным, в результате ранения получили пять мирных жителей.
"Количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ, возросло до пяти", — написал он в телеграм-канале.
Приходько также опубликовал кадры с последствиями обстрела Горловки. По словам градоначальника, повреждения получили магазин, школа, домостроения, трамвайные пути, а также автомобили.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородской области из реактивной системы залпового огня. В результате атаки два человека погибли, 10 пострадали, в том числе восьмилетний ребёнок.
Telegram / Приходько РИК