В Курске "мерседес" сбил ребёнка со взрослым и влетел в стену дома

Водитель на "мерседесе" снёс ребёнка и взрослого на тротуаре в Курске, а затем врезался в стену многоэтажного дома. Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места ДТП в Курске, где сбили пешеходов на тротуаре. Видео © Telegram / Типичный Курск

Авария произошла 25 мая около семи часов вечера — 22-летний водитель красного автомобиля Mercedes E-Klasse двигался по улице Дзержинского. Предварительно, он не справился с управлением: протаранил дорожный знак, и его отбросило на тротуар, на котором находились двое пешеходов. В результате ДТП пострадавшего ребёнка увезли на скорой, личности пешеходов в настоящее время устанавливаются.

"Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Действиям его участников будет дана правовая оценка", — сообщили в ГУ МВД по региону.

Местные жители рассказали, что виновник ДТП частенько дрифтует на дорогах и опасно гоняет, не соблюдая ПДД. По их словам, накануне эта красная иномарка едва не сбила пешеходов на улице Радищева.