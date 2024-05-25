В Курске "мерседес" сбил ребёнка со взрослым и влетел в стену дома
Водитель на "мерседесе" снёс ребёнка и взрослого на тротуаре в Курске, а затем врезался в стену многоэтажного дома. Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места ДТП в Курске, где сбили пешеходов на тротуаре. Видео © Telegram / Типичный Курск
Авария произошла 25 мая около семи часов вечера — 22-летний водитель красного автомобиля Mercedes E-Klasse двигался по улице Дзержинского. Предварительно, он не справился с управлением: протаранил дорожный знак, и его отбросило на тротуар, на котором находились двое пешеходов. В результате ДТП пострадавшего ребёнка увезли на скорой, личности пешеходов в настоящее время устанавливаются.
"Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Действиям его участников будет дана правовая оценка", — сообщили в ГУ МВД по региону.
Местные жители рассказали, что виновник ДТП частенько дрифтует на дорогах и опасно гоняет, не соблюдая ПДД. По их словам, накануне эта красная иномарка едва не сбила пешеходов на улице Радищева.
Ранее Life.ru сообщал, что водитель грузовика насмерть сбил восьмилетнего мальчика на юго-востоке Москвы. Виновнику ДТП предъявили обвинение и на время следствия отправили в СИЗО. На суде мужчина рассказал, что проехал на красный сигнал светофора, так как отвлёкся на телефон. Свою вину он признал.
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