В Краснодарском крае охотник выстрелил в человека вместо медведя
В Краснодарском крае охотник по ошибке выстрелил в человека вместо медведя. Как передаёт в своём телеграм-канале региональное управление Минприроды РФ, происшествие случилось сегодня, 25 мая, на территории охотничьего угодья, расположенного в Мостовском районе.
"25.05.2024 в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешённые сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно, по вине охотника из охотничьей бригады, в сопровождении которого выступал обвиняемый", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что сотрудники МВД, как и сотрудники Минприроды, проводят проверку по данному факту. Стоит отметить, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.
Ранее Life.ru писал, что незаконное сафари москвичей под Рязанью кончилось кровавым убийством. Тело прятали два месяца и нашли на свалке.
Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB