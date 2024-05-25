В Краснодарском крае охотник выстрелил в человека вместо медведя

В Краснодарском крае охотник по ошибке выстрелил в человека вместо медведя. Как передаёт в своём телеграм-канале региональное управление Минприроды РФ, происшествие случилось сегодня, 25 мая, на территории охотничьего угодья, расположенного в Мостовском районе.

"25.05.2024 в охотничьем угодье Мостовской РО ККОООР при производстве охоты на медведя в разрешённые сроки охоты гражданин получил огнестрельное ранение в руку, предположительно, по вине охотника из охотничьей бригады, в сопровождении которого выступал обвиняемый", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сотрудники МВД, как и сотрудники Минприроды, проводят проверку по данному факту. Стоит отметить, что жизни потерпевшего ничего не угрожает.