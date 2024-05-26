В Татарстане при столкновении двух мотоциклов погибло три человека
Рядом с Иннополисом столкнулись два мотоцикла BMW, водители и пассажирка погибли
Один из мотоциклов, попавших в смертельное ДТП в Иннополисе в Татарстане. Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана
В Татарстане около города – спутника Казани Иннополиса произошло ДТП с участием двух мотоциклов, есть погибшие. Об этом сообщила прокуратура республики.
"...У города Иннополиса Верхнеуслонского района республики столкнулись два мотоцикла марки BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств", — проинформировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Организована проверка соблюдения требований безопасности движения, выясняются все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал, что президент Чехии Петр Павел угодил в больницу после падения с мотоцикла во время активного отдыха. Как сообщили в администрации, травмы политика несерьёзные, но требуют непродолжительного медицинского наблюдения.