В Татарстане при столкновении двух мотоциклов погибло три человека

В Татарстане около города – спутника Казани Иннополиса произошло ДТП с участием двух мотоциклов, есть погибшие. Об этом сообщила прокуратура республики.

"...У города Иннополиса Верхнеуслонского района республики столкнулись два мотоцикла марки BMW. В результате аварии погибли оба водителя и пассажирка одного из транспортных средств", — проинформировала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Организована проверка соблюдения требований безопасности движения, выясняются все обстоятельства случившегося.