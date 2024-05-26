Полицейские отпустили задержанную в Амстердаме за наркотики Ники Минаж

Нидерландские полицейские отпустили американскую певицу и актрису Ники Минаж, задержанную по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Сотрудник аэропорта обыскивает багаж Ники Минаж. Артистка спорит с полицейским, когда её задерживают. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nickiminaj / X / nmcaviar

"Нет причин далее содержать её под стражей. У нас имеется вся необходимая для документов информация. Дело закрыто", — объяснил агентству представитель Королевской военной полиции Нидерландов Роберт Капел, добавив, что артистке пришлось уплатить штраф.