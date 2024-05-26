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Регион
25 мая, 22:34

Полицейские отпустили задержанную в Амстердаме за наркотики Ники Минаж

AFP: Задержанную в Амстердаме за наркотики Ники Минаж оштрафовали и отпустили

Ники Минаж. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicki Minaj

Ники Минаж. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Nicki Minaj

Нидерландские полицейские отпустили американскую певицу и актрису Ники Минаж, задержанную по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщило агентство Франс Пресс.

Сотрудник аэропорта обыскивает багаж Ники Минаж. Артистка спорит с полицейским, когда её задерживают. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nickiminaj / X / nmcaviar

"Нет причин далее содержать её под стражей. У нас имеется вся необходимая для документов информация. Дело закрыто", — объяснил агентству представитель Королевской военной полиции Нидерландов Роберт Капел, добавив, что артистке пришлось уплатить штраф.

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Ранее сообщалось, что 41-летнюю рэпершу, известную, в частности, по хиту Kissing Strangers, задержали в аэропорту Схипхол в Нидерландах. В багаже артистки были обнаружены лёгкие наркотики.

Лариса Сафронова
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